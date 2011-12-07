Актер Сергей Горобченко о фильме «Бойцовая рыбка из села Речное»: Согласился сниматься, как только прочитал сценарий

Фильм как раз о семье — обычной российской, живущей в глубинке. О заветной мечте двух мальчишек завести рыбок в аквариуме и о том, на какой серьезный проступок они отважились, чтобы ее осуществить…

Роль отца этих пацанов сыграл известный актер Сергей Горобченко. Мы побывали на съемочной площадке, и во время короткого перерыва между съемками нам удалось пообщаться с Сергеем, который в настоящее время воспитывает шестерых детей.

— Сергей, вы сразу согласились сниматься в «Бойцовой рыбке из села Речное»?

— Да, как только прочитал сценарий. Это очень хорошо написанная история об обычной сельской семье. Простая, искренняя, добрая, думаю, зрители это почувствуют.

Когда читаю сценарий, то стараюсь присмотреться к роли, как к самому себе. У меня с моим героем много общего, потому что я провел несколько лет в деревне на Урале и понимаю, что такое управлять мотоциклом, косить сено. Трогательно, что съемки проходят на родине вдохновителя и режиссера фильма Сергея Батанова. Сюжет картины основан на реальных событиях, которые именно здесь произошли с Сергеем в детстве. И еще для меня очень важна тема, поднятая в фильме, — роль и значение отца в современной семье.

— Самоизоляция стала настоящим испытанием для многих семей. Как три ее месяца сказались на взаимоотношениях в вашей семье, с детьми?

— Самоизоляция отразилась на мне и нашей семье странным образом. Да, было тяжело, но беда сплотила нас. И это здорово! Мы стали ближе друг другу, несмотря ни на что. Смогли рассмотреть и услышать друг друга. С бабушками начали общаться намного чаще и лучше. Они очень помогают нам с детьми. Я рассмотрел в маме своей жены настоящего друга именно вот в эти три месяца. Мы и раньше особо не конфликтовали, но такого взаимопонимания и комфорта в общении у нас до этого никогда не было.

Жизнь сложная, и самоизоляция показала, что в большой семье такие периоды пережить легче. Это на самом деле объединяет семью. У каждого из нас изменились жизненные приоритеты. Многое из того, что раньше казалось важным, сейчас отошло на третий, пятый, десятый план. Ты понимаешь, что самое главное в жизни — семья, здоровье и безопасность близких людей, общение с детьми.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

P. S. Благодарим за помощь в организации интервью дирекцию «Время кино».

Справка «КВ»

Сергей Горобченко родился 29 июля 1972 года в городе Североуральске. В 1989–1991 годах учился в Санкт-Петербургском государственном горном институте, но бросил его и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Играл в Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н. П. Акимова. В 2000–2002 годах — актер легендарного театра «Ленком». Снимался в сериалах «Бумер», «Офицеры», «Агент национальной безопасности», «Москва. Центральный округ», «Дальнобойщики-4», «Молодежка» и в других фильмах.

Старший сын Сергея Горобченко родился в первом браке. Три сына и две дочки появились на свет во втором браке.