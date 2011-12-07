Детская музыкальная школа №5 - ровесница Великой Победы

— Сегодня может показаться удивительным, что в сложное послевоенное время открывали музыкальные школы…

— После окончания Великой Отечественной войны открылось много музыкальных и художественных школ по всей стране. Несмотря на трудный период, на государственном уровне думали о детях, их будущем.

Наша школа основана в 1945 году. Ее первым директором была известный педагог Вера Петровна Игумнова. Сначала в школе обучалось всего 75 учеников по двум специальностям — фортепиано и скрипка. Постепенно охват детей музыкальным образованием расширялся, открывались новые отделения, и сейчас в школе обучаются 502 ученика на 7 музыкальных отделениях. Также востребованы художественное и хореографическое отделения.

— Четыре года назад, в 2016 году, в здании школы был проведен капитальный ремонт, ее оснастили по самым высоким стандартам. Появились новые музыкальные инструменты?

— Да, были закуплены великолепный концертный рояль немецкой компании, 10 баянов, один концертный аккордеон итальянской фирмы, 30 пианино. И теперь в каждом классе стоит новый инструмент. Наша школа единственная в Татарстане, где есть электроорган японской фирмы. Органное отделение очень популярное. Кстати, на органе учатся играть не только дети, но и сами педагоги с интересом осваивают новый для них инструмент.

После ремонта школа стала базой для проведения конкурсов, творческих вечеров, концертов, мастер-классов известных российских музыкантов, конференций российского и международного уровня.

— Светлана Рафаэлевна, в чем вы видите перспективы развития музыкальной школы?

— В прошлом году мы выиграли грант на создание детского оркестра народных инструментов. Раньше у нас был только ансамбль баянистов, теперь есть настоящий оркестр. На выделенные средства были закуплены некоторые народные инструменты. Дополнительно заказали балалайки, домбры, гусли, контрабас, чтобы расширить состав оркестра. Ведется большая профориентационная работа по выявлению талантливых детей.

— Ваши юные музыканты уже концертируют?

— Конечно, они выступают не только в ГБКЗ им. С. Сайдашева, Татгосфилармонии им. Г.Тукая, с камерным оркестром La Primavera, но и в концертных залах РФ и за рубежом. Кроме того, наши воспитанники дают концерты в детских домах, школах-интернатах, реабилитационных центрах, хосписе. Они дарят детям не только музыку, но и хорошее настроение. Многие концерты имеют благотворительный характер, мы приходим к ребятам с гостинцами.

Кстати

Среди учеников детской музыкальной школы № 5 г. Казани 562 лауреата, 247 дипломантов, 19 обладателей Гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Школа воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, многие из которых стали гордостью татарской и российской культуры. 11 учеников школы отмечены стипендиями мэра Казани. Имена трех воспитанников внесены в российскую Энциклопедию детских достижений. В 2020 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие учреждения дополнительного образования Российской Федерации — 2020».