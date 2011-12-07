Гран-при XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино уедет в Китай

Стали известны имена лауреатов фестиваля и в других номинациях. Призами кинофорума награждены режиссеры, актеры, операторы, авторы игрового, документально и анимационного кино из Турции, Монголии, Индии, Казахстана, Германии, России, Кыргызстана, Буркина Фасо, Таджикистана, Италии, Швейцарии, Ливана, Франции, Марокко.

Фильмы татарстанских кинематографистов были представлены в номинации «Национальный конкурс». Победителем в номинации «Лучший национальный фильм» стал фильм «Апипа» режиссера Ильшата Рахимбая.

Приза Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» удостоена картина «Запрещенные дети» режиссера Евдокии Москвиной (Россия).

Специальным призом мэра города Казани отмечен фильм татарстанского режиссера Салавата Юзеева «История одной фотографии».

Приз зрительских симпатий получил фильм «Волчий яр» режиссера Амира Галиаскарова (Россия). Об этом сообщает пресс-служба XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Напомним, в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки кино-форум проходил в закрытом формате. В шорт-лист фестивали вошли 52 картины.

Традиционно фестиваль проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.