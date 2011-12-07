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Качаловский театр откроет сезон выставкой, приуроченной к 145-летию Василия Качалова

Перед спектаклем в фойе-атриуме театра состоится торжественная церемония открытия выставки.

Свой юбилейный, 230-сезон, Казанский академический русский Большой драматический театр им.В.И.Качалова откроет завтра, 11 сентября, спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 

Перед спектаклем в фойе-атриуме театра состоится торжественная церемония открытия выставки, посвященной 145-летию народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова, чье имя носит театр. Это совместный проект Качаловского театра, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Музея МХАТ. В экспозиции представлены личные вещи Качалова, театральные костюмы, письма и воспоминания, эскизы, макеты декораций. Выставка будет открыта до конца года.Об этом сообщает пресс-служба театра.

КВ
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