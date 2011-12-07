Казанский танцовщик Олег Ивенко стал лауреатом престижной международной премии

Солист театра оперы и балета им.М.Джалиля Олег Ивенко удостоен престижной итальянской награды - Positano Premia la Danza Léonide Massine (Премия Леонида Мясина в Позитано) в номинации «Лучшие танцовщики года на международной сцене».

Как сообщает пресс-служба театра им.М.Джалиля, Positano Award - престижная международная балетная награда. Она была учреждена в 1969 году. С 1979 года носит имя Леонида Мясина (1896-1979) - русского танцовщика и хореографа, солиста Большого театра и Русского балета Дягилева. Лауреатами этой премии в разные года становились Марго Фонтейн, Морис Бежар, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Ульяна Лопаткина, Юрий Григорович, Светлана Захарова и другие всемирно известные танцовщики и хореографы.

Поздравляем Олега с высокой наградой. Новых побед!