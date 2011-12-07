Музею изобразительных искусств передали в дар картины

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Торжественная церемония состоялась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в рамках открытия выставки, посвященной 125-летию со дня основания Казанской художественной школы.
На выставке представлены работы выпускников Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина, выполненные в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, театральный макет, декоративно-прикладное искусство. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.