Музею изобразительных искусств передали в дар картины

Торжественная церемония состоялась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в рамках открытия выставки, посвященной 125-летию со дня основания Казанской художественной школы.

На выставке представлены работы выпускников Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина, выполненные в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, театральный макет, декоративно-прикладное искусство. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.