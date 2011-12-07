Великий Болгар: статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - это большая ответственность

Болгар — самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества. Здесь в XIII веке была ставка Бату-хана. Это место официального принятия ислама в 922 году волжскими болгарами — предками казанских татар. Болгарское городище до настоящего времени сохраняет свой культурный ландшафт и свои границы.

— Болгар с XVI века был местом паломничества мусульман к своим святыням. И в XVIII, и в XIX, и в XX веках этот город привлекал историков, археологов, паломников, обычных путешественников, — рассказала заместитель директора Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника по развитию Лилия Сафина. — Благодаря деятельности фонда «Возрождение», председателем попечительского совета которого является Минтимер Шарипович Шаймиев, и реализации проекта «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар» Болгар стал музейным, туристическим центром. Была создана современная инфраструктура, есть причал, углублен залив, и теперь сюда могут заходить большие круизные теплоходы. В сезон мы принимаем до 140 судов. За эти 10 лет туристический поток в Болгар возрос более чем в 10 раз. Если в 2010 году у нас побывало 50 тысяч гостей, то в 2019-м — 530 тысяч.

Не забыли и о местных жителях. С 2010 года началась программа переселения жителей села Болгары в новые благоустроенные дома. Для тех, кто проживал на территории древнего Болгарского городища, построены 60 индивидуальных и 4 многоквартирных домов. Частные дома образовали жилой поселок Приволжский — вне исторической зоны древнего Болгара.

— Что дало Болгару включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

— Это прежде всего высокий статус. Все понимают, если объект включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, значит, он по-настоящему важен, уникален, интересен, его необходимо посетить. Но этот статус привилегий никаких не дает. Только ответственности больше, и работать необходимо на мировом уровне.

Для объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО существует много специальных требований по изучению и экспонированию исторических раритетов, и все эти жесткие требования необходимо выполнять. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с Госкомитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Постоянно идет серьезная научно-исследовательская работа. В свое время сложилось даже такое направление в археологии — болгароведение, основателем которого был известный ученый Алексей Петрович Смирнов, а продолжил основатель татарской археологии Альфред Хасанович Халиков. В 2013 году в Болгаре открылся Международный центр археологических исследований при Академии наук РТ. К нам приезжают ученые из разных регионов России и стран мира.

— Можно ожидать новых исторических открытий, находок?

— Болгар изучен еще далеко не полностью. Территория города была достаточно большая, исследование ее продолжается, и наверняка будут еще интересные научные открытия.

Работы археологов не прекращаются практически 100 лет. Туристы могут наблюдать процесс настоящих раскопок и собственными глазами увидеть древние археологические слои. Это вызывает удивление, изумление, интерес.

В экспозициях музея-заповедника мы стараемся представлять раритеты из наших фондовых коллекций. Только в Музее болгарской цивилизации выставлено более трех тысяч подлинных археологических находок.

Кстати В 2017 году было завершено строительство Болгарской исламской академии. Высшее религиозное учебное заведение России создано в Болгаре по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и поддержано Президентом России Владимиром Путиным.





— Лилия Набиулловна, как музей-заповедник пережил вынужденный период самоизоляции?

— Несколько месяцев у нас почти не было посетителей. Во время пандемии наши музейные объекты были закрыты, но мы продолжали работать в интернет-пространстве и соцсетях. Благодаря современным технологиям открыли для себя новые формы дистанционной работы с аудиторией. Музейные работники стали активно осваивать новое для себя направление — онлайн-экскурсии, мастер-классы и другие формы дистанционной работы. Но живое посещение музея ничем не заменишь. Это поняли все. В этот период мы продолжили разработку новых программ, рекламных материалов, искали новых партнеров. После открытия музея-заповедника активно принялись за экскурсионную работу. Совместно с Государственным комитетом РТ по туризму приняли участие в разработке уникальной туристической программы «1001 удовольствие за выходные». В рамках программы принимаем туристов по специальной цене, а экскурсионный маршрут включает практически все объекты показа. Теперь мы работаем не только в выходные, но и в будние дни.

С открытием навигации продолжили прием туристических теплоходов. Для групп с круизных лайнеров предлагаем экскурсионные программы с посещением не только музея-заповедника, но и других объектов туристического показа. С нами сотрудничают крупнейшие судоходные компании России.

Только факты

17 февраля 2010 года первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал указ о создании Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, задача которого - изучение, сохранение, развитие уникальных исторических городов Болгара и Свияжска.

9 декабря 2010 года постановлением Кабинета министров РТ №1018 принят комплексный проект «Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар».

В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

29 декабря 2017 года постановлением Кабинета министров Республики Татарстан №1116 утверждена Стратегия сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017 - 2030 годы. В документе закреплены цели, принципы, приоритетные направления, задачи и правовые нормы сохранения историко-культурного наследия. С 2019 года директором Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника стал Рамиль Зиганшин.