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Сегодня отмечается 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова

Имя Качалова носит Казанский академический русский Большой драматический театр.
Сегодня, 11 февраля, отмечается 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова. Именно на сцене этого театра выдающийся артист начал свою творческую карьеру. К знаменательной дате в Театральном музее театра организованы бесплатные тематические экскурсии, посвященные Качалову. К памятнику Качалова, который расположен в стеклянном атриуме театра будут возложены цветы. К тому же готовится совместный выставочный проект крупнейших театральных музеев — Государственного центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина, музея МХАТ и театрального музея КАРБДТ им. В.И. Качалова. В экспозиции будет представлено более ста экспонатов, среди которых личные вещи артиста.
КВ
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