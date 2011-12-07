В Казани открылась выставка итальянского художника-скульптора Массимо Гьотти «Гуманность металла»

Выставка работ итальянского художника-скульптора Массимо Гьотти «Гуманность металла» открылась в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ. Удивительно, но холодный, безжалостный металл под руками художника словно становится другим материалом - излучающим тепло, согревающим душу. Здесь представлены необычные авангардные композиции, выполненные из нержавеющей стали, и панно, одним из главных элементов которых являются тонкие пластины из стали. - Работы Гьотти содержат глубокий философский смысл. Мы живем в жестком мире, а художник показывает нам, что и в таком мире даже металл может быть гуманным, теплым. Это современное актуальное искусство, которое интересно зрителям, - подчеркнула на церемонии открытия выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова. Куратор выставки Энцо Форнаро рассказал, что Массимо Гьотти работает с металлом давно - еще с 70-х годов прошлого века. За это время он создал свой неповторимый мир, свой стиль. Художник родился в Турине в 1938 году. Окончил Академию художеств по специальностям «живопись» и «архитектура». Возможно, поэтому стальные пластины органично вписываются в его живописные панно, а металлические скульптурные композиции смотрятся изящно, даже изысканно. Особую легкость и магию работам придают отблески и отражения зеркально отполированных металлических элементов разных форм. По словам директора Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалии Нургалеевой, Массимо Гьотти разрабатывает ландшафтные проекты, создает парковые скульптуры. И наши художники, скульпторы могли бы изучать этот опыт мастера и использовать свои наработки и идеи при благоустройстве парков и скверов. Остается сказать, что выставка организована при поддержке Министерства культуры РТ, Посольства Италии в Москве, Итальянского института культуры в Москве и Академии изящных искусств «Альбертина» в Турине.