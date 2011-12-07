Русский музей привез в Казань полотна Рериха

Выставка произведений русского символиста – событие не рядовое, позволить его себе может далеко не каждая российская галерея. По словам замдиректора Русского музея Анны Цветковой, проведение и организациявыставки такого масштаба может обойтись в несколько миллионов рублей. Основные расходы ложатся на их транспортировку: картины перевозят в грузовиках, с поддержанием необходимой температуры и влажности. С Рерихом в этом отношениисложнее: в своих картинах он использовал темперу, которая более подвижна и чувствительна к повреждениям, чем, к примеру, масляные краски.

В нашем музее позаботились не только о сохранности картин, но и об атмосфере. По словам директора музея ИЗО Розалии Нургалеевой, перед выставкой провели ремонт – подобрали колорит «под Рериха». Картины в галерее разместили в соответствии с периодами жизни живописца. Есть здесь и его ранние произведения в историческом жанре, написанные в стилизованной, почти иконописной манере («Образ Града Небесного…», «Сеча при Керженце»), картины, написанные во время знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции (серия «Гималаи» и другие), а также в период его жизни в Индии. Основную часть выставки составили знаменитые горные пейзажи художника, которого заслуженно называли «мастером гор». 82 картины, представленные на экспозиции, капля в море в огромном наследии художникав коллекции Русского музея (в запасниках хранится более 400 произведений), о чем не преминули заметить журналисты на пресс-конференции. Представители Русского музея напомнили, что это стандартная практика: количество картин на выездных выставках обычно и составляет 5-6% от общей коллекции. Кроме того, выставка в Казани уникальна: картины, представленные на ней до 23 ноября, затем вновь отправятся домой, в Санкт-Петербург. Кстати. Сотрудничество двух музеев продолжится и в будущем. В Казани планируется создать полноценный выставочный центр Русского музея, пока же здесь работает его виртуальный филиал и музейно-ресурсный центр.