Мистическая история о реальной жизни

Каждый год камаловцы отдают мастеру дань памяти. Пандемия не прервала добрую традицию. На этот раз зрители увидели спектакль «Сагынырсызмы?..» («На закате») по пьесе начинающего драматурга Артура Шайдуллы. Спектакль поставил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

В декабре прошлого года пьеса «На закате» стала победителем традиционного конкурса «Новая татарская пьеса». Задача конкурса — поиск новых тем, новых современных героев. И не случайно пьеса молодого автора из Елабуги Артура Шайдуллы была признана лучшей. Неожиданно для себя драматург получил предложение от Фарида Бикчантаева о постановке его произведения. И вот премьера.

Жанр спектакля обозначен как современная притча, которая постепенно превращается в мистическую драму.

Действие разворачивается в небольшом здании старого автовокзала, где оказались абсолютно разные люди: депутат, демобилизованный военный, дистрибьютор эксклюзивных товаров, семья с маленькими детьми, старик со старухой… Всех вместе их собрала внезапно разбушевавшаяся буря, которая повредила все линии связи, отключила телефоны и отрезала от всего мира. Как и почему эти люди оказались в этом странном месте? Когда прибудет автобус, который должен вывезти их оттуда? Удастся ли им без потерь переждать буйство стихии? Вместе с героями, попавшими в необычную ситуацию, зрителям предлагается задуматься о вечных вопросах: любви и ненависти, долге и бесчестье, преступлении и наказании, вере и опустошении, заблуждении и прозрении, о жизни, потраченной впустую, о том, что в каждодневной суете мы упускаем что-то важное…