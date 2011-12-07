Выставка казанской художницы открылась в Санкт-Петербурге

Выставка Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару» открылась в Санкт-Петербургском Доме национальностей.

Экспозиция работ художницы проводится в рамках фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» и приурочена к 100-летию образования ТАССР.

Художница представила свои картины, написанные ею во время путешествий по Китаю, Ирану, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, России, Турции, Вьетнаму, Шри-Ланке, Сербии, Словакии, Египту, Мальдивам и Татарстану.