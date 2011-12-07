В Татарстане состоится Державинский праздник поэзии

По традиции, к памятнику поэта будут возложены цветы, прозвучат его стихи. Далее праздник продолжится на родине Державина - в Лаишевском районе Татарстана. Там будут объявлены имена лауреатов Державинской премии 2020 года. Напомним, премия присуждается писателям, поэтам, переводчикам за значимые литературные произведения, и юристам за научные исследования в сфере юриспруденции. Планируется, что имена лауреатов Державинской премии назовут министр культуры РТ Ирада Аюпова и министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, которые должны применяться в период распространения коронавирусной инфекции.

Поэтический фестиваль, посвященный Державину, в этом году пройдет в формате онлайн-флешмоба. Начнется флешмоб в 10 часов утра в соцсетях и на официальных интернет-площадках Союза писателей РТ. Каждый желающий может прочесть стихи Державина на русском и в переводе на другие языки мира. Также будут звучать авторские произведения современных поэтов. Присоединиться к флешмобу можно, разместив свои видеозаписи в социальных сетях с хештегами #ДеньРожденияДержавина #ДержавинТуганКөн.