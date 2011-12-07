Казань становится центром детского театрального движения

17 августа на базе Казанского ТЮЗа стартует I Всероссийский театрально-образовательный форум для руководителей и педагогов детских театральных коллективов. Форум пройдет в рамках фестиваля «Поколение NEXT». Продлится он три дня.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, форум состоится в онлайн формате. Благодаря дистанционному формату значительно расширилась география участников. Получено более 200 заявок — это Урал, Сибирь, страны СНГ. Об этом рассказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Спикерами на форуме станут руководители детских театральных коллективов из Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они — педагоги, режиссеры, много лет работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных слоев населения.

Напомним, в прошлом году Казанский ТЮЗ впервые провел Республиканский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT». В нем приняли участие около 30 коллективов и 600 юных артистов со всей республики.