В Татарстане участники республиканских фестивалей дадут концерты в районах РТ

Лауреаты и победители фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время Безнең заман» в пятницу дали большой концерт в Альметьевске, а в выходные концерты прошли в Зеленодольском и Кукморском районах. Об этом сообщили пресс-службе фестиваля.

«Я хочу выразить слова благодарности всей команде „Созвездие-Йолдызлык“, в частности, Дмитрию Туманову за то, что они с таким энтузиазмом гастролируют из района в район и дарят людям бесценные мгновения счастья», — рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В выступлениях были задействованы выпускники различных казанских учебных заведений и даже студенты ГИТИСа. Зеленодольский концерт стал одним из первых мероприятий Тимура Сулейманова в должности министра по делам молодежи.

В дальнейшем творческие коллективы планируют выступить в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах. Такие же мероприятия пройдут в Чистополе и Камском Устье. Финальное выступление пройдет в Буинске 18 сентября.

Фестивальное движение приурочено к Году родных языков и народного единства.