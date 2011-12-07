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Национальный музей РТ стал победителем в рейтинге самых посещаемых музеев для виртуальных экскурсий

Национальный музей РТ занял первое место в рейтинге самых посещаемых национальных музеев в онлайн формате.

Национальный музей РТ стал победителем в рейтинге самых посещаемых музеев для виртуальных экскурсий. Второе место рейтинга, который опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат», занял Национальный музей Башкирии (г. Уфа). Третье место — у Национального музея Республики Карелия (г. Петрозаводск). Также в пятерку самых популярных и интересных музеев для виртуальных экскурсий вошли Чувашский национальный музей (г. Чебоксары) и Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда (г. Ижевск). Об этом сообщало ИА REGNUM.

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