Национальный музей РТ стал победителем в рейтинге самых посещаемых музеев для виртуальных экскурсий. Второе место рейтинга, который опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат», занял Национальный музей Башкирии (г. Уфа). Третье место — у Национального музея Республики Карелия (г. Петрозаводск). Также в пятерку самых популярных и интересных музеев для виртуальных экскурсий вошли Чувашский национальный музей (г. Чебоксары) и Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда (г. Ижевск). Об этом сообщало ИА REGNUM.