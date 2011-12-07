В Екатеринбурге откроется персональная выставка казанского художника Альфрида Шаймарданова

23 декабря в Екатеринбурге, в Музее наивного искусства — филиале Екатеринбургского музея изобразительных искусств откроется персональная выставка известного казанского художника Альфрида Шаймарданова «Счастье навсегда!»

Как рассказал в интервью «Казанским ведомостям» Альфрид Шаймарданов, на выставке будет представлено 37 картин — от первой неумелой работы до полотен, написанных в последние годы.

Подготовка организации выставки шла около двух лет. Ее открытие было запланировано на 1 мая. Но из-за пандемии сроки проведения выставки были перенесены. Экспозиция продлиться до середины апреля.