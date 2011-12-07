В Казанском кремле откроется выставка «Открытый миру»

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Тема выставки - история взаимоотношений Татарстана с разными странами, роль нашей республики в поддержании мира и стабильности в отношениях между странами.
Среди интересных экспонатов, представленных на выставке, - подарочный письменный набор – дар Премьер-министра Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, набор для каллиграфии, выполненный мастерами Китая, образцы оружейного искусства Японии, Саудовской Аравии, Великобритании и Северной Ирландии.
Фотоматериалы о международных визитах и встреч первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».
Выставка «Открытый миру» организована при содействии Аппарата Президента РТ и Министерства культуры РТ.