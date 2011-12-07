Казанский ТЮЗ становится центром детского театрального движения

Как подчеркнула начальник отдела сводного анализа и мониторинга реализации государственной культурной политики Министерства культуры РТ Дилия Хайрутдинова во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ», тема семинара «Развитие личности ребенка в процессе работы в театральном коллективе» важная и актуальная, особенно в свете целей и задач, поставленных национальным проектом «Культура».

- Форум пройдет в онлайн-формате. Благодаря дистанционному формату значительно расширилась география участников. Мы получили уже более 200 заявок - это Урал, Сибирь, страны СНГ. Вот только что пришли СМС-сообщения из Хабаровска, Твери, с Кипра, Украины. Это подтверждает, что наша идея востребована, значит, мы движемся в правильном направлении, - рассказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева. - Мы видим, что формируется определенное творческое сообщество и наш театр становится центром детского театрального движения. На базе ТЮЗа планируем открыть школу театральных профессий, где ребята, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут обучаться не только актерскому мастерству, но пробовать себя в роли гримера, бутафора, костюмера, декоратора и других профессий, без которых театр невозможен. Школа позволит раскрыть таланты детей с самого раннего возраста.

Педагог-организатор Казанского ТЮЗа Дарья Хуртина рассказала, что спикеров для форума подбирали очень тщательно. Это руководители детских театральных коллективов из Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они потрясающие педагоги, режиссеры, много лет работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных слоев населения.

Напомним, в прошлом году Казанский ТЮЗ впервые провел республиканский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT». В нем приняли участие около 30 коллективов и 600 юных артистов со всей республики.