Оперный театр откроет новый сезон первой за 50 лет постановкой «Паяцы»

После почти пятидесятилетнего перерыва в репертуаре Татарского театра оперы и балета имени Джалиля появится опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло,

«Премьера спектакля запланирована на 24, 25 и 26 сентября этого года. Декорации и костюмы уже разработаны, сейчас идут изготовительные и пошивочные работы», — рассказала заведующая литературной частью оперного театра Жанна Мельникова.

За постановочную работу взялся режиссер Юрий Александров. Художественным оформлением будет заниматься Вячеслав Окунев. Музыкальным руководителем постановки выступит итальянский дирижер Марко Боэми.

В последний раз на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля постановка шла в 1973 году, после чего вышла из репертуара. Лишь в рамках Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина этого года за столь длительный перерыв опера была впервые показана на татарской сцене в концертной версии.

Опера, написанная композитором на свое же либретто, является ярчайшим примером веризма — стиля, согласно которому произведение должно показывать повседневный быт обыкновенных людей, раскрывать их трагедии и эмоциональные переживания, при этом не пытаясь обобщить историю или выносить приговор социальным порокам современного общества. Это прослеживается и в сюжете, рассказывающим историю любви, ревности и измены.

Также 29 и 30 сентября состоится показ балета «Спящая красавица» П.Чайковского (хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира Яковлева). Премьера обновленной постановки состоялась в рамках XXXIV Международного Нуриевского фестиваля в мае 2021 года. Главные партии в спектаклях исполнят Кристина Андреева, Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Ильнур Гайфуллин, Алина Штейнберг, Олеся Пичугина.



