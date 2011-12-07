24 августа в Казани стартуют Дни татарстанского кино. В течение недели зрителям будут представлены фильмы, снятые татарстанскими кинематографистами. Это игровые, документальные ков, вошедшие в конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальный конкурс».

В рамках Дней татарстанского кино состоятся премьеры фильма «Сумбуль», который снят по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам» и премьерой картины «Отряд Таганок» — экранизации повести «Таганок» народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Фильм представит его создатель — режиссер из Башкортостана Айнур Аскаров.

Как сообщает пресс-служба «Татаркино», планируется демонстрировать фильмы в кинотеатрах. Основной площадкой этого мини-фестиваля станет кинотеатр «Мир». Но если кинотеатры из-за сложившейся эпидемиологической ситуации будут закрыты, показ фильмом состоится на открытой площадке — в сквере Аксенова.