В Буинске, Пестрецах и Зеленодольске состоятся отборочные туры фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Зональные туры Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык», традиционно проходящие весной, были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. И вот теперь они продолжаются. С 21 августа по 4 сентября эстафету отборочных туров примут Буинск, Пестрецы и Зеленодольск.

По информации пресс-службы фестиваля, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, отборочные пройдут без зрителей. Участники творческих номеров будут приезжать на выступления по заранее составленному графику, а после сразу будут уезжать домой.

Лучшие номера получат путевку финал и суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», которые планируется провести во второй половине сентября в Казани.

Напомним, в этом году движение «Созвездие-Йолдызлык» отмечает свой 20-летний юбилей. Фестиваль проходит под патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО.