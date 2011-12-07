В Казани продлили прием заявок на разработку концепции Театра Камала до 22 сентября

По просьбам многих участников оргкомитет решил продлить прием заявок на международный конкурс по разработке концепции театра Камала до 22 сентября. На данный момент получено свыше 400 регистраций. Об этом «КВ» сообщили организаторы конкурса.

Участникам необходимо спроектировать новое здание Театра Камала, которое построят на берегу озера Нижний Кабан.

Инициаторами конкурса являются Президент РТ Рустам Минниханов и Татарский Академический театр имени Камала. Мероприятие проходит при поддержке Правительства РТ, Минкульта РТ, Исполкома Казани и Фонда «Институт развития городов РТ».

В октябре жюри совместно с мэром Казани Ильсуром Метшиным определит семь финалистов. Победитель получит 2.5 млн рублей, а два финалиста по 1.5 млн и 1 млн рублей.

Напомним, что старт конкурса по разработке архитектурной концепции Академического театра был дан в июле этого года.