Казанцы познакомились с дворцовой модой Османской империи

В церемонии открытия яркой, красивой экспозиции приняли участие Генеральный Консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан, первый заместитель Министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова, Председатель Комиссии Госсовета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, начальник отдела Управления непрерывного образования Министерства национального образования Турции Мераль Алтынкая, Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин и другие высокие гости.

В экспозиции организованной Генеральным консульством Республики Турция в г. Казани представлены реконструкции 21 оригинальных дворцовых османских костюмов. Они созданы дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства – Института Олгунлашма города Анталья и Института Олгунлашма Сабанджи. Как сообщил Исмет Эрикан, практически все костюмы, которые представлены на выставке, изготовлены в Институте непрерывного образования, относящегося к Министерству национального образования Турции, расположенном в городе Анталья. Это полностью ручной труд.

Современные художники, создавая эти костюмы, вдохновлялись многими историческими документами, миниатюра художника XVII века Левни. В своих работах они использовали ткани, популярные в то время: шелк, бархат, тафта, сатин, шифон, меха, парча, домотканные полотна. Также в традиционных техниках выполнены все элементы украшения каждого кафтана, каждого головного убора.