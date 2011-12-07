Группа «Кватро» о Казани: Надеюсь, эта любовь надолго

Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших площадках с такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Алессандро Сафина, Дмитрий Хворостовский и Майкл Болтон.

Коллектив часто представляет Россию на международной арене в рамках дней культуры России и других мероприятий, организуемых Посольствами Российской Федерацией и других общественных объединений страны.

Корреспонденту «Казанских ведомостей» удалось пообщаться с артистами после их казанского концерта, узнать их мнение по поводу татарской кухни, а также вспомнить так сильно повлиявшее на всех время карантина при коронавирусе.

Вы нечастые гости в нашем городе. Перед концертом успели хоть немного прогуляться по Казани, открыть для себя что-то новое?

Леонид Овруцкий: Да, к сожалению, не успели мы прогуляться перед концертом, потому что прилетели мы только утром, и нужно было еще подготовиться, была еще репетиция. Честно говоря, действительно как-то так сложились звезды, что мы нечастые гости в Казани, но, вы знаете, после сегодняшнего концерта все изменится — я думаю, что мы будем приезжать вам чаще!

Данила Карзанов: Надо в следующий раз нам запланировать, сделать еще может быть день-выходной, чтобы поближе познакомиться. Мы были только на машине — проезжали по центру. Конечно, архитектура фантастическая, очень красивая — действительно, город просто сказка, но, к сожалению, ничего конкретного сказать не можем. Приезжайте к нам в Москву, мы вам все расскажем! (Смеётся.) Но здесь ещё пока так не знакомы. Надеемся, что мы в следующий раз исправим это и познакомимся ближе с городом, он действительно очень классный.

Как вас приняла казанская публика? И вообще, насколько сильно разнится приём в том или ином городе, где вы выступаете?

Антон Боглевский: Приём был фантастический! Для нас это действительно было некое удивление, потому что, когда приезжаешь в город, в котором у тебя ещё не было сольного концерта, ты не знаешь, как публика отреагирует. Да, в разных городах это происходит по-разному, где-то публика такая, как сказать… Перенасыщенная артистами, разными коллективами. Где-то в глубинке, конечно, принимают гораздо ярче, теплее, дружественнее.

Антон Сергеев: Да, но вот мы как раз, кстати, и думали, что в Казани такая публика — как раз будет такая холодная, многое повидавшая, особенно в классике. Поэтому, честно сказать, немного переживали.

Но! Мы были очень удивлены, когда после буквально первого произведения был шквал аплодисментов! Видно было, что люди нас здесь знают, что люди нас здесь любят и относятся с большим уважением. Это было, конечно, очень приятно, и сразу же, кстати, настроение концерта было прямо таким позитивным, радостным. Это очень важно для артиста, когда его искренне принимают — от этого зависит сразу же настрой концерта. Честно скажу, это было прямо грандиозно. Ну да, я не скромный!

Вообще, татарский народ очень хлебосольный, всегда со всей душой встречает гостей, а так же вкусно угощает. Пробовали уже татарскую кухню? Если да, то, возможно, появились какие-то фавориты?

А.С.: Честно говоря, тоже не знакомы так с татарской кухней, но, естественно, пробовали. Ну, мне, конечно, очень понравилась строганина из рыбы, и, естественно, сладости ваши фирменные! Не помню, как называются эти пирамидки, сахарные — фантастические просто, тают во рту! Это очень вкусно.

После того, как коронавирус внёс свои коррективы в жизни каждого из нас, как сразу вы начали выступать? Было ли какое-то ощущение, что Вы протерпели глобальные изменения?

Л.О.: Коронавирус… Мне кажется, самая пострадавшая отрасль этой заразы — это артисты. Мы не выступали почти год, и это, конечно, большая беда, потому что я знаю, что многие артисты в принципе перестали существовать, потому что не на что было кормить семьи, уходили работать, я не знаю, в доставке. Это, конечно, действительно большая беда. Но мы ее смогли пережить. Если плюс всего этого — мы очень много проводили времени на студии, мы записали достаточно много оригинальных песен.

Д.К.: Да, у нас появилось просто на это время, и мы начали такое направление, как онлайн-концерты. Нам немного помогали финансово, потому что те люди, которые находятся далеко, к которым мы не могли приехать, — они просто покупали билеты и смотрели нас онлайн. Благодаря этим онлайнам мы, опять же, сделали очень много видеоконтента, аудиоконтента и за этот год прибавили больше половины подписчиков на ютуб. Это действительно большой показатель, большой плюс этого карантина, но, я очень надеюсь, что скоро это все закончится, и мы войдем в прежний ритм.

Настигло ли какое-то вдохновение во время того, как мы все сидели на карантине?

А.С.: Была какое-то время, я бы сказал так, творческая депрессия, потому что, когда у артиста нет выступлений, это очень влияет на психологическое состояние. Потому что артисту очень важно выходить на сцену, очень важно чувствовать эмоции, энергию, отдачу от зрителей. Когда этого вообще нет, такое ощущение складывается, что всё. Ты больше никому не нужен. И это для артиста большой удар.

А.Б.: Когда мы начали делать онлайн-концерты, они нас, правда, спасали, даже эмоционально. Это было так, как будто бы это выступление. Вдохновляться в такие моменты очень сложно, но мы смогли. У нас это получилось, потому что если бы не было вдохновения, то мы бы не смогли написать столько оригинальных треков. Я думаю, что это время не прошло зря для нас.

Что вас обычно вдохновляет?

Л.О.: Вдохновляет любовь, конечно! (улыбается.) Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Музыканты, артисты — натуры чувственные, тонкие. Это очень важно. Ну и, конечно же, любовь к своему делу. И когда ты видишь отдачу…

Вдохновляет очень, когда ты выкладываешь на свой YouTube-канал никому еще неизвестную песню, а у тебя идет шквал комментариев, лайков, как люди говорят, мол, боже, как же это красиво! Вот это настолько вдохновляет, что ты делаешь что-то в этом мире хорошее, что-то позитивное. То, что ты можешь хоть немного тронуть сердца других людей, что ты живешь не зря — это очень вдохновляет.

Не было желания однажды всё бросить к «чертовой бабушке» и начать что-то совершенно новое?

А.С.: Конечно, было! Да еще сколько раз! (смеётся) Я шучу, не было ни-ког-да. Потому что-то, чем мы занимаемся — мы занимаемся с самого детства, и я хочу сказать, что это не работа. И тут бросать невозможно, потому что мы получаем колоссальное удовольствие от этого, это как любимое хобби, которое приносит тебе еще и доход. То есть, лучше давайте назовем это работа «в кавычках», когда тебе дарят цветы, когда тебя боготворят, когда тебя любит, когда тебя ждут, когда тебе аплодируют. Ну, мне кажется, мало, кто может из профессий (смеётся) похвастаться таким счастьем. Это действительно огромное счастье.

Артисты — это всегда про поиск, про вечное развитие, противоречие. Вашему коллективу уже 18 лет. Бывают ли до сих пор моменты, когда вы недовольны вашим выступлением? Что что-то не доделали, где-то не выложились в полную силу…

А.Б.: Если бы у нас не было этого ощущения, что мы делаем что-то не так, что нам чего-то не хватает, что у нас есть пробелы, есть ошибки, то мы бы не существовали столько лет. Дело в том, что в любом деле самое важное — это не результат, а процесс. А поскольку результат всегда может быть лучше, то этот процесс развития и улучшения, он вечный, что мы и делаем. Мы всю свою сознательную творческую жизнь развиваемся. Всё время мы ищем новые прочтения, улучшаемся во всем, что только может быть. В этом и есть, мне кажется, счастье. В том, что ты получаешь удовольствие от этого процесса.

И каждый концерт, конечно же, мы садимся и разбираем, какие были минусы, что нужно улучшить в следующем концерте, это очень важно.

Д.К.: Очень важный аспект, потому что моряк, перед тем как стать капитаном, должен пройти эту всю школу. Но если капитан не помнит в себе моряка, то всё, это конец. Капитан должен всегда помнить о том, что он должен тоже развиваться, он не должен «звездиться», не должен там — мол, вот всё, я всё умею. Ни в коем случае, это сразу остановка. Сразу финиш.

А довольны ли вы своим выступлением в Казани? Как скоро ещё ждать ваши новые проекты в этом городе?

А.С.: Выступление в Казани было действительно хорошим, на высоком уровне. У нас был «запал», может быть, это было связано с тем, что нам только недавно дали возможность выступать, мы вообще были под таким вдохновением. Плюс прием очень теплый.

Зал стоял в конце и очень долго не отпускал. Это было очень приятно, и самое интересное, что организаторы тут же нам предложили буквально через полгода провести еще один концерт, поэтому я точную дату не могу сказать, но мы обязательно приедем в конце декабря. Это будет новогодний рождественский концерт в группы «Кватро» в филармонии. Следите за афишей, а мы опять к вам приедем. Я надеюсь, что эта любовь надолго. Спасибо вам большое.



