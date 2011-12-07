Актерам ТЮЗа представили нового главного режиссера

— ТЮЗ — театр для семейного просмотра, где взрослые не должны забывать, что он были детьми, а дети — знали, что у них есть детство, что есть папа и мама, выразил свою концепцию ТЮЗа новый главный режиссер.

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, жизненная и творческая биография Радиона Тимуровича Букаева связана с Казанью. Он родился 11 октября 1976 года. В 1994 году окончил Казанское суворовское военное училище. Затем учился в Московском военном университете, но заинтересовался театром. К окончанию университета подал заявление об увольнении из Вооруженных сил и поступил в Театральный институт им. Б. Щукина. Работал в Студенческом театре МГУ. монтировщиком, осветителем, заведующим постановочной частью, выходил в массовых сценах. Вместе с единомышленниками организовал театр «Сакраментум». Принимал участие во многих фестивалях в разных странах. За время работы в театре поставил более 20 спектаклей. С 2013 по 2016 года был главным режиссером Елецкого драматического театра «Бенефис» Липецкой области. Его спектакль «Железная воля» вошел в длинный список премии «Золотая маска». Потом был Краснодарский Академический театр драмы им. М. Горького, театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Кемерово, Красноярска, Уфы, Томска других российских городов.

В 2018 году спектакль «Лесосибирск Лойс», поставленный Радионом Букаевом в театре «Поиск» города Лесосибирска, был номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая Маска», а спектакль, поставленный в Казанской Творческой лаборатории «Угол» «Дети и Эти» — на Российскую Национальную театральную премию «Арлекин».