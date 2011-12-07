Музыка вдохнула жизнь в музейные стены

Жизнь трех поколений потомков Евгения Боратынского была связана с этим домом. Его комнаты всегда были наполнены музыкой, поэзией. До революции в усадьбе устраивались балы, театрализованные представления, литературные вечера. И после восстановления дома возникла идея создать своеобразную реконструкцию его звуков, мелодий, романсов, живших в этих стенах. - Впервые пришла сюда, когда училась на факультете журналистики, чтобы сделать материал о музее. И, можно сказать, так и осталась в этом доме навсегда. Здесь так уютно… Открываешь дверь и попадаешь в другой мир. Мне всегда хотелось участвовать в жизни любимого музея, и вот мы придумали такой проект, в котором объединились дом, музыка, голос. Это удивительное место вдохновляет меня каждым уголком! Очень хорошо помню и день, и время, когда шла по залам отреставрированной усадьбы и думала: «И здесь хочу петь, и здесь, и здесь!» В Белом зале у нас были концерты, а что и как петь в других залах и комнатах, как будет звучать пространство усадьбы, было не понято. Здесь каждая комната имеет свое лицо, характер, настроение и акустику. Поэтому романсы к каждой комнате подбирались очень тщательно, с любовью. Это мое восприятие этого дома, этого пространства, счастливых и трагических событий семьи Боратынских, - рассказала Юлия Зиганшина. Дом пережил непростые времена и мог быть давно снесен. Но старинную усадьбу от гибели спасла музыка. Спасла в самом прямом смысле - в советские годы здесь располагалась детская музыкальная школа имени Петра Чайковского. Правда, когда школа переехала из обветшавшего здания, дом девять лет простоял заброшенный, без света и отопления. Юлия проводила в полуразрушенном Белом зале концерты при свечах. Атмосфера на этих встречах была таинственная, даже мистическая. В такие вечера сотрудники музея загадывали желание, чтобы дом был восстановлен. И оно исполнилось! В 2012 году началась реставрация дома, и три года назад усадьба Боратынских открылась для посетителей. Музыкально-поэтические экскурсии - новое направление в деятельности татарстанских музеев, необычный формат диалога между посетителем, экскурсоводом и музейной экспозицией. У сотрудников Музея Е.А.Боратынского и Юлии Зиганшиной есть идеи для новых проектов. Например, проводить музейные вечера под звуки настоящего патефона. Раритетный патефон и целая коллекция пластинок уже готовы к работе.