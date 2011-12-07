Гостей и жителей Казани приглашают на выставку «Глобальный мир татарской книжности»

В национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «Глобальный мир татарской книжности». Проект приурочен к году родных языков и народного единства, сообщают ГТРК «Татарстан».

На выставке представлены белые могильные плиты, книги с имперской культуры Золотой Орды, витрины с рукописями и текстами с оригинальным переплетом и доподлинным орнаментом, а также сотня других документов, которые сохранились с двадцатого века.

«Любому человеку очень хочется, чтобы эти узоры, эти предметы и эта символика была просто частью современной жизни, почему бы не вернуть элементы этого переплета в современную жизнь», — сказал заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани Альфрид Бустанов.

Помимо того, посетители библиотеки могут узнать, как проходила реформа мусульманского образования и про переход от арабских букв к латинице и кириллице.

«Вот, например, элифбэ, посмотрите, как она трансформировалась, как выглядит, что использовано на обложке», — обратила внимание на букварь директор национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова. Она отметила, что ранее на его обложке была изображена групповая фотография, а сейчас — один ученик.

Также гости и жители города смогут услышать голоса татарских писателей из фонда Радио Татарстана. Выставка будет работать ежедневно, кроме последнего понедельника каждого месяца.