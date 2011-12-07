В Минкульте РТ рассказали, как планируют помочь Молодежному театру на Булаке

Министерство культуры РТ в курсе ситуации, которая сложилась вокруг Молодежного театра на Булаке. Ведомство предложило театру организовать выступления на площадках казанских домов культуры. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе Министерства культуры республики.

«У комплекса зданий в самом сердце Казани, на Право-Булачной, 13 появился новый собственник и вследствие изменения арендной ставки, Молодежный театр на Булаке начал испытывать трудности с её оплатой. Министерством культуры Республики Татарстан в настоящее время рассматривается вопрос поддержки театра. В частности, предлагалось организовать выступления на площадках столичных домов культуры в рамках проекта „Казанские гастроли“ (реализуется вместе с Управлением культуры Казани, коллективы ведущих театров выступают в каждом из 17 культурных центров города, показывается порядка 170 спектаклей). Следует обратить внимание на то, что молодежный театр недавно был включен в реестр театров республики», — говорится в сообщении.

На основании этого имеется возможность предоставление мер и государственной поддержки, в том числе и участия в грантовых конкурсах.

«Поиски нового помещения для театра осложнены тем, что зритель на протяжении многих летнапрямую отожествляет театр с его локацией: найти равнозначное помещение такой площади на Булаке, в сегодняшней непростой экономической и эпидемиологической ситуациях непросто. Театр изначально задумывался как частный центр творческих инициатив, как площадка, позволяющая молодым коллективам ставить свои экспериментальные постановки, что соответствует приоритетам развития культуры в Республике Татарстан», — заключили в ведомстве.

Напомним, что Молодежный театр на Булаке обратился за помощью к Президенту РТ Рустаму Минниханову и даже создал для этого петицию.