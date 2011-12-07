В Казани отменен этнофестиваль «Крутушка»

В Казани в этом году не будут проводить фестиваль традиционной культуры «Крутушка», сообщили организаторы.

«И все-таки пора сказать: фестивалю „Крутушка“ быть… не в этом августе! Когда, каким он случится, покажет время», — сказано в сообщении.

По словам организаторов, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса создать атмосферу фестиваля не так-то просто. Поэтому XII фестиваль культуры и творчества «Крутушка» состоится не раньше 2021 года.



