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В Казани отменен этнофестиваль «Крутушка»

Фестиваль отменен из-за пандемии коронавируса.

В Казани в этом году не будут проводить фестиваль традиционной культуры «Крутушка», сообщили организаторы.

«И все-таки пора сказать: фестивалю „Крутушка“ быть… не в этом августе! Когда, каким он случится, покажет время», — сказано в сообщении.

По словам организаторов, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса создать атмосферу фестиваля не так-то просто. Поэтому XII фестиваль культуры и творчества «Крутушка» состоится не раньше 2021 года.


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