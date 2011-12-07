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Известный историк моды Александр Васильев побывал в Казани

Вместе с учениками своей Выездной школы Александр Александрович посетили казанские музеи. В Национальном музее РТ для гостей провели экскурсию по обновленной экспозиции, познакомились с историей национального костюма народов Поволжья.

- Великолепно! Какие красивые девушки! Какие роскошные костюмы! - поделился впечатлениями Александр Васильев, и даже попросил сделать фото на память с сотрудницами музея, которые представили ему национальные костюмы и украшения.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей»

Справка «КВ»

Александр Васильев - известнейший историк моды, автор множества статей и книг, педагог, декоратор интерьеров, сценограф, знаток и коллекционер антиквариата. В его уникальной коллекции более 65 тысяч исторических костюмов и аксессуаров. Преподает историю костюма и моды на 4 языках по всему миру. Много лет является ведущим программы «Модный приговор».

8 мая 2018 года открыл «Первый виртуальный музей моды и стиля». В настоящее время этот музей располагает несколькими тематическими выставками, созданными на основе коллекции Александра Васильева. Выставки рассказывают о четырех веках мировой моды.

 

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