Обереги дома: какие тайны зашифрованы в коврах?

В выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» открыта экспозиция «Искусство ковра — эволюция смыслов». Здесь можно увидеть традиционные ковры, сотканные много лет назад в разных регионах Азербайджана, и авторские произведения современного художника Чингиза Бабаева.

Как отметила директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, искусство азербайджанского ковроткачества внесено в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Традиции коврового искусства в Азербайджане древние. Ковры ткали для бытовых нужд, в качестве приданого для детей. Вся жизнь проходила на коврах: на них сидели, кушали, спали, коврами украшали дом, ими устилались полы, занавешивались стены.

Ковры были не просто элементом декора — они считались оберегом дома. Ковровые орнаменты несли большой философский смысл. Узоры — это символы, которые можно изучать и разгадывать бесконечно. В разных регионах Азербайджана сложилась своя школа ковроткачества, со своим узнаваемым стилем, символикой, цветовой гаммой.

В своих работах Чингиз Бабаев продолжает многовековые традиции азербайджанского ковроткачества.

— Я в коврах стараюсь отразить нашу современную жизнь, нашу сегодняшнюю историю, но при этом не отходить от старинных канонов создания ковров. В XX веке это искусство перестало развиваться. Сейчас чаще на коврах ткут портреты, красивые картинки. Мне это не нравится. Для меня это — не ковер, а просто изображение, выполненное в ковровой технике. В ковре главное — история, которую художник пытается выразить определенными символами, узорами, знаками, — рассказал художник. — Каждый ковер — это диалог со зрителями на важные темы. Например, работа «Сопротивление» — это история про белую ворону, которая выбивается из стаи обычных черных ворон. Это про протест личности