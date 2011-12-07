На фестивале мусульманского кино в Казани представят фильмы из 45 стран мира

В Казани в рамках международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет 5-10 сентября, представят 50 фильмов из 45 стран мира. Всего было отсмотрено 584 заявки.

Киноленты будут представлены в пяти номинациях. В каждой из них будут показаны фильмы, подготовленные представителями Татарстана.

По словам директора ГБУК РТ «Татаркино» Миляуши Айтугановой, в рамках деловой программы пройдет Региональный кинорынок, который соберет независимых кинематографистов и продюсеров.

«Дело в том, что на территории РФ создают фильмы, которые не доходят до зрителя, так как в федеральный прокат региональные фильмы обычно не попадают за редким исключением. Сверхзадача этого кинорынка – создать каталог региональных фильмов, из которого кинотеатры могли бы сами выбирать интересующие их ленты», — процитировали Айтуганову ИА «Татар-информ».

Еще фестиваль станет площадкой для II Международного питчинга кинопроектов. «Этот питчинг также соберет тех, кто хочет снимать в копродукции с Татарстаном. На сегодняшний день у нас 24 заявки», — отметила Айтуганова.