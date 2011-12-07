Василий Качалов: возвращение в Казань

Зрители, пришедшие на спектакль, имеют уникальную возможность увидеть сценические костюмы Василия Качалова, в том числе и тот, в котором он играл Чацкого в спектакле «Горе от ума». Кстати, именно в образе Чацкого Василий Качалов воплощен в памятнике, расположенном в театре.

Также в экспозиции представлены личные вещи Качалова, письма и воспоминания, эскизы, макеты декораций спектаклей, в которых он играл, портреты артиста, сделанные известными художниками, дружеские шаржи на Василия Ивановича, автором которых является легендарный актер, режиссер Борис Ливанов. Эта выставка — совместный проект Качаловского театра, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Музея МХАТ.

В Казани началась сценическая карьера Качалова: здесь он играл три сезона — с 1897 по 1900 год. По приглашению Немировича-Данченко и Станиславского он уехал в Москву и стал ведущим актером МХАТ. В 1948 году Казанскому академическому русскому драматическому театру было присвоено имя Василия Качалова.

Как отметил художественный руководитель-директор театра им. В. И. Качалова Александр Славутский, театральное искусство мимолетно, об игре великих актеров прошлого могут рассказать только редкие фотографии, афиши, воспоминания современников. Казанский театр всегда хранил и хранит память о Качалове. В 2019 году здесь открылся театральный музей, начинавшийся в 70-е годы прошлого века с маленькой Качаловской комнаты. А в 2018 году состоялся Первый Качаловский театральный фестиваль. Участие в нем приняли ведущие театры России.