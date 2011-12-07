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В Казахстане прошли съемки эпизодов фильма по рассказу Галимджана Ибрагимова «Алмачуар»

Над экранизацией рассказа классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова, впервые опубликованного в 1922 году, работает команда кинематографистов Казахстана и Татарстана.

Рабочее название будущего фильма - «Көкбозат». Режиссер картины – Юлия Захарова (Татарстан), сценарист - Бекболат Шекеров (Казахстан). Они снимают драматичную историю о дружбе восьмилетнего крестьянского мальчика Закира и его коня. Одну из главных ролей - мамы Закира - исполняет заслуженная артистка РТ Алсу Абульханова. 

Съемки продолжатся в Татарстане будущей весной. А премьера фильма планируется на осень 2021 года.

Напомним, проект экранизации рассказа «Алмачуар» стал одним из победителей питчинга кинопроектов, который проводился Государственным центром поддержки национального кино Казахстана в марте 2020 года.  Казахско-татарстанский проект получил финансирование Министерства культуры Республики Казахстан в категории «Международная ко-продукция». Фильм - совместное производство CEO «Almapictures» (Казахстан) и ГБУК РТ «Татаркино» (Татарстан).

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