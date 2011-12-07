«Жемчужина Татарстана»: побеждать каждый день

- За пять лет проведения конкурса все участницы стали нам уже родными, очень близкими людьми. Вы мужественные, но очень женственные, красивые. Несмотря на заболевания, находите в себе силу воли жить, работать, творить. Вопреки судьбе вы говорите: «Мы можем! У нас все получится, мы обязательно победим!» Девчонки, вы по жизни победители! Спасибо вам огромнейшее! - обратилась к участницам конкурса заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие» Татьяна Ларионова. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева передала всем приветствие с пожеланиями здоровья, добра, счастья от Президента Татарстана Рустама Минниханова. За пять лет в «Жемчужине Татарстана» приняли участие около 60 женщин. Они продолжают общаться друг с другом. По доброй традиции многие участницы прошлых конкурсов приехали поддержать великолепную десятку конкурсанток 2018 года. - Мы всем девушкам желаем удачи! Конкурс - это не только возможность проявить себя. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. У каждой из нас жизнь после конкурса изменилась. Для меня год прошел очень насыщенно. Мы своим примером хотим доказать всем - надо выходить из своих четырех стен! Новые эмоции, новые знакомства, новые впечатления - это все делает жизнь яркой, интересной, - отметила член жюри конкурса, обладательница титула «Жемчужина Татарстана» 2017 года Анна Макарова. Ведущими конкурса были «Мисс мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках, общественный деятель, основатель фонда «Возможно все!» Ксения Безуглова и Тимур Акулов. Участницы представили свои визитные карточки и творческие номера. Выбрать победительницу было непросто. По итогам двух конкурсных этапов титул «Жемчужина Татарстана» завоевала 29-летняя Регина Иванова, уроженка поселка Иштуган Сабинского района. Регина - руководитель благотворительного направления казанской мечети «Иман нуры».Второй «жемчужиной» признана Елизавета Ли из Казани. Она также была удостоена специального приза депутатского объединения «Мэрхэмэт - Милосердие». Елизавете 18 лет, она учится на втором курсе в Казанском техникуме народно-художественных промыслов, победительница регионального и призер национального этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Резьба по дереву».Третьей «жемчужиной» стала Ильмира Газизуллина из города Набережные Челны.Титул «Светская жемчужина» был присужден Надежде Дунаевой из Казани. «Обаятельной жемчужиной Татарстана» признана Раиля Сатдинова из села Шланга Дрожжановского района. Обладательницей титула «Грациозная жемчужина Татарстана» стала Анна Вахрамеева из Лениногорска. «Целеустремленная жемчужина Татарстана» - Виктория Юнусова из села Сугушла Лениногорского района. «Артистичная жемчужина Татарстана» - Альбина Фролова из Альметьевска. «Романтичная жемчужина Татарстана» - Аниса Фазулзянова из деревни Арбаш Балтасинского района. «Креативная жемчужина Татарстана» - Анастасия Зайцева из Казани. Пятый республиканский конкурс «Жемчужина Татарстана» войдет в историю и тем, что здесь впервые прозвучал его гимн. Авторами стали участницы конкурса прошлых лет Вероника Лазарева и Анастасия Киселева. Они написали красивую песню «Жемчужины» на стихи Айгули Исмагиловой и сами очень проникновенно исполнили ее. А в фойе детского центра «Экият», где проходил конкурс, была открыта фотовыставка «В каждой из нас - жемчужина». Авторы работ - Рената Абдуллина и Галина Овчинникова, которые в разные годы были победительницами национального этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Фотограф-репортер».