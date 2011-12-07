Горожане побывали на закрытых репетициях спектаклей Шаляпинского фестиваля и лекциях о казанской опере

Тайна закулисья Первый из них организован впервые. «Школа оперного зрителя» представляет собой двухнедельный, рассчитанный на 10 занятий проект, подробно знакомящий участников с оперным искусством. Шесть из них самые интересные - посещение закрытых репетиций и прогонов спектаклей Шаляпинского фестиваля, встречи с режиссерами и дирижерами, обсуждение увиденного. Количество желающих принять в них участие превзошло все ожидания организаторов. Более 200 казанцев захотели стать слушателями школы оперного зрителя. Но поскольку количество мест было ограниченно, руководителям проекта пришлось оставить для участия в проекте только 50 любителей оперы. Его кураторы - завлит оперного театра Жанна Мельникова и пресс-секретарь Елена Остроумова. По словам Жанны, участникам проекта было очень интересно наблюдать за тем, как проходят репетиции. Например, можно было увидеть певцов в обычной одежде при отсутствии декораций. - Участники проекта посетили закрытые репетиции спектаклей и стали свидетелями рабочих моментов, обычно скрытых от глаз зрителей, - рассказывает Жанна Мельникова. - Например, в хоровом классе в момент посещения режиссер репетировал с солистами под рояль. Любопытно? Конечно! Или оркестровые репетиции «Пиковой дамы» и «Турандот». На сцене минимум декораций, свет условный, костюмов нет. Артисты ходят в обычной одежде, изображая ход спектакля. Увидевшие подобное зрители сидели до конца репетиций, хотя шли они больше трех часов. А мы потом получили хорошие отзывы. Люди были довольны возможностью прикоснуться к закулисью. Все об опере Второй проект состоял из четырех лекций об оперном искусстве, доступных для всех желающих. Первая лекция посвящалась 145-летию казанской оперы и 80-летию казанского оперного театра. Темы других - современная опера, Федор Шаляпин, оперные фестивали и театры Европы. «КВ» побывали на первой лекции в Доме актера. Ее вела Жанна Мельникова, которая рассказала об основных этапах в истории казанского оперного театра, его наиболее ярких, талантливых руководителях и исполнителях. Например, о том, как все начиналось в 1874 году, когда антрепренер Медведев решил начать в Казани постоянные оперные сезоны. Слушатели узнали, что рубеж 19 - 20 веков считается временем расцвета оперного искусства в нашем городе. В театре выступали лучшие певцы, антрепренеры были в курсе всех новинок. За сезон ставились 20 - 25 спектаклей, а всего за год давалось 90- 100 постановок. Шагом вперед стало и появление в середине 1920-х годов первых татарских опер «Сания» и «Эшче». В 1934 году основана татарская оперная студия при Московской консерватории, благодаря чему талантливые молодые композиторы Жиганов, Сайдашев, Музафаров, Яруллин и многие другие получили возможность бесплатного образования на высоком уровне. Здание городского театра много раз горело, строилось заново или перестраивалось. Современное здание оперного театра возводилось на протяжении 20 лет - с 1936 по 1956 год. А официальной датой открытия Татарского государственного оперного театра (так он тогда назывался) считается 17 июня 1939 года. Два года спустя, в 1941 году, название театра поменяли, и он стал Театром оперы и балета. В 1988 году оперному театру присвоено звание академического. С 1982 года в Казани начинает ежегодно проходить Шаляпинский фестиваль, а с 1987-го вместе с ним и балетный. С 1990-х годов казанский оперный театр активно гастролирует в Европе.- Как давно в рамках Шаляпинского фестиваля проводите такие познавательные лекции? - спросили мы Жанну Мельникову.- Мы начали их в прошлом году при поддержке Союза театральных деятелей РТ и Дома актера. Они сами предложили проводить мероприятия Шаляпинского фестиваля на их площадке. В итоге в прошлом году мы в рамках фестиваля провели в Доме актера программу «Маска и душа». Это были встречи с режиссерами и участниками фестиваля: Ефимом Майзелем из США, поставившим спектакль «Набукко», певцами Михаилом Светловым, Борисом Стаценко и нашими молодыми солистками - Гульнорой Гатиной и Венерой Протасовой. - Каковы современные тенденции в развитии казанского оперного театра? - В начале 2000-х годов в Казани был крен в сторону авангардных постановок. В это время у нас появились постановки зарубежных режиссеров с минималистичными декорациями или неожиданными режиссерскими ходами. Это такие спектакли, как «Фальстаф» и «Трубадур» Верди, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Дон Жуан» Моцарта. В последнее десятилетие постановки ставятся в основном в классическом ключе. Спектакли, которые у нас идут, не отходят далеко от академических традиций. Иногда привносятся какие-то элементы режиссерской оперы, но в целом это не уводит от композиторского замысла. Например, по сценографии могут быть переносы из одной эпохи в другую. Так сделано в «Любовном напитке», опере «Лючия ди Ламмермур», «Севильском цирюльнике».