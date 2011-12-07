Актриса Светлана Романова: В силе Вассы - ее слабость

Об этом спектакль «Васса», премьера которого состоялась на сцене Казанского театра им. В. И. Качалова.

В постановке художественного руководителя театра — народного артиста России и Татарстана Александра Славутского, история Вассы Железновой, написанная Максимом Горьким 110 назад, кажется очень актуальной.

О силе и слабости «железной дамы» наша беседа с исполнительницей роли Вассы — народной артисткой России и Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ им. Г.Тукая Светланой Романовой.

— Светлана Геннадьевна, Васса — сложный образ. Чем она вам близка, а чем, может быть, раздражает?

— Васса — сильный, волевой человек, владелица пароходства. А это огромное хозяйство, серьезный бизнес. Прототипом образа Вассы стала реальная женщина — вдова нижегородского пароходчика и домовладельца Мария Капитоновна Кашина. Васса Железнова — миллионерша, глава семьи, настоящая хозяйка, которая крепко держит все в своих руках. Но в этой силе — ее слабость и ограниченность.

Когда мы начинали работать над спектаклем, у меня было внутреннее сопротивление, потому что я совсем другой человек. Но постепенно стала понимать Вассу и полюбила ее. Иногда ловлю себя на том, что в какие-то моменты вдруг начинаю говорить, как она, у меня появляются ее интонации, жесты…

— В чем, по-вашему, слабость «железной» Вассы?

— Трудно сказать однозначно. Умная, целеустремленная, деловая женщина не смогла построить счастливую семью. Не случилось у нее любви. Не хватило времени и сил на детей. Пароходство — семейное дело ее родителей. Васса — человек ответственный, все взвалила на свои плечи. Но передать дело некому — детям это неинтересно. Одна надежда на маленького внука.

Это семейная драма, она не о бизнесе и деньгах. Деньги здесь абсолютно ни при чем. Это прежде всего история семьи, где каждый сам по себе, в которой самые близкие люди — родители и дети — живут под одной крышей, но не слышат и не видят друг друга. А ведь семья — это опора. И как бы жизнь не складывалась, в самые сложные моменты необходимо помнить, что они одна семья.

Знаете, буквально на днях в одном ток-шоу обсуждали историю женщины, которая ради бизнеса бросила своих детей — сдала их в приют. Я такие программы не смотрю, но тут невольно задержалась у телевизора и подумала о Вассе. Васса так не поступила бы никогда. Да, она, может быть, жесткая, излишне категоричная, но она мать. Она бы никогда не бросила своих детей. Она любит их по-своему, заботится о них, желает им счастья.

— В спектакле нет акцента на политике и главном социальном, классовом противостоянии Вассы и ее снохи — молодой революционерки Рашель. Это принципиальное решение?

— Да. Первый вариант «Вассы Железновой» Горький написал в 1910 году. Изначально это была пьеса о матери, распаде большой семьи. Второй вариант 1935 года уже совсем другой. Там Горький обострил тему классовой борьбы, революции. У нас в основе второй вариант, но какие-то моменты добавлены из первого.

В последние годы отношение к революции было сложное, неоднозначное, и по поводу этой прекрасной идеи были разочарования, сомнения, печаль и боль.

Рашель — революционерка, которая говорит и говорит, много обещает, а дела-то нет. Образ очень современный. Сейчас таких рашелей возвысили. Такие «революционерки» очень хорошо живут: у них дома на Рублевке, виллы за границей. И они поучают всех, как надо жить… А Васса живет по другим законам: «Не надо болтать, лучше дело делай! Пусть тяжело, но делай дело». И она реально делает.

— Готовы были к неоднозначной реакции на такое прочтение Горького?

— Кто-то принимает, кто-то не принимает — и это нормально. Горького сейчас стали ставить достаточно часто и в России, и за рубежом. И у каждого свое прочтение. Мы сделали спектакль о том, что благополучие страны начинается с благополучия семьи, налаживания отношений между самыми родными, близкими людьми. Думающий зритель нас поймет.

Радостно, что после спектакля зрители начинают интересоваться творчеством Горького. Когда начинаешь его читать, поражаешься, какие у него невероятные рассказы, повести, пьесы… А «Жизнь Клима Самгина» — это на самом деле энциклопедия российской жизни.

Горький настолько искренний, в нем столько жизненной правды… Он как кровоточащая рана. Человечный, живой, поэтому интересен сегодня и будет интересен всегда.