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Поколение «NEXT» будут воспитывать с помощью театров

В течение трех дней форума, проходившего в формате онлайн с 17 по 19 августа, состоялись интенсивные занятия по теории и практике.

Сегодня в Казани завершается I Всероссийский театрально-образовательный форум в рамках фестиваля «Поколение NEXT». Главной темой форума стало «Развитие личности ребенка в процессе работы в театральном коллективе». Образовательный проект для руководителей и педагогов детских театральных коллективов организовал Казанский театр юного зрителя при поддержке Минкульта Татарстана, сообщает пресс-служба театра. 

В течение трех дней форума, проходившего в формате онлайн с 17 по 19 августа, состоялись интенсивные занятия по теории и практике. Их провели ведущие российские специалисты в области театральной педагогики и режиссуры. В образовательном проекте приняли участие около 300 специалистов в сфере театральной деятельности из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

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