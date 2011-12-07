Поколение «NEXT» будут воспитывать с помощью театров

Сегодня в Казани завершается I Всероссийский театрально-образовательный форум в рамках фестиваля «Поколение NEXT». Главной темой форума стало «Развитие личности ребенка в процессе работы в театральном коллективе». Образовательный проект для руководителей и педагогов детских театральных коллективов организовал Казанский театр юного зрителя при поддержке Минкульта Татарстана, сообщает пресс-служба театра.

В течение трех дней форума, проходившего в формате онлайн с 17 по 19 августа, состоялись интенсивные занятия по теории и практике. Их провели ведущие российские специалисты в области театральной педагогики и режиссуры. В образовательном проекте приняли участие около 300 специалистов в сфере театральной деятельности из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.