Стало известно, кто представит Казань в финале конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез»

Три казанские семьи приняли участие в празднике родословной в этом году. Семьи Байрамовых, Алексеевых - Волковых и Газизяновых на суд жюри и зрителей представили оригинально оформленные генеалогические древа своих родов, угощения, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение. А также каждая семья показала на сцене свою визитную карточку «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».

- Главная задача конкурса - сохранение семейных традиций, укрепление семейных связей, преемственности поколений. Это замечательно, что люди интересуются своей родословной, историей своих предков. Это объединяет семью, делает ее крепче, дружнее. - отметила Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

По решению жюри победителем казанского зонального тура конкурса стала семья Газизяновых. Именно эта семья с татарскими и башкирскими корнями будет представлять Казань в финале конкурса.

Зональные этапы конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» уже прошли в Альметьевске, Актаныше. В понедельник, 21 сентября, эстафету Казани подхватит Высокая Гора, 23 сентября – Рыбная Слобода, 25 сентября – Апастово.

Финал предполагается провести в ноябре, в День матери, на сцене театра и. Г. Камала. Победители и лауреаты конкурса будут награждены денежными призами.