5 минут на презентацию идеи фильма

В его рамках состоялись встречи молодых кинематографистов со специалистом по авторскому праву, юристом, членом Ассоциации юристов России Вячеславом Рябковым, а также с советником министра культуры России Андреем Сорокиным, который подробно рассказал о государственной политике в сфере кинематографии. Также прошли мастер-классы, показ программы короткометражных фильмов The Oscars. Shorts.Но главным событием форума стал III всероссийский питчинг кинопроектов. Слово «питчинг» стало модным. Это презентация. Сценаристы, режиссеры на открытой площадке знакомят с идеями своих будущих фильмов продюсеров, представителей киностудий. В Казани творческие команды представили кинопроекты на соискание грантов от Министерства культуры РТ. Правила питчинга достаточно жесткие - заявителю дается всего 5 минут, чтобы донести до профессионального жюри идею своего фильма и постараться убедить, что он будет важен и интересен для зрителей. В финал конкурса вышли 15 сценариев полнометражных, короткометражных игровых картин, документальных фильмов, а также проекты, производство которых уже почти закончено. Среди короткометражек лучшим был признан проект «Солдатская шапка» Павла Москвина. Съемочная группа этого фильма получила от Молодежного центра Союза кинематографистов России в партнерстве с Фондом президентских грантов и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения 500 тысяч на запуск производства проекта. Главный приз - 2 миллиона рублей на фильмопроизводство - получил полнометражный проект Булата Сабитова «Я приду». Лучшим документальным проектом признана «Чистопольская тетрадь» Ришата Нафикова. Лучший проект в номинации Work-in-progress - полнометражный игровой фильм «Кахексия» Алины Галимуллиной (Кузьминой) и Тимура Романова (Хуснутдинова).Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин отметил два проекта, которым будет оказана поддержка в организации съемок, - это «Солдатская шапка» и «Чистопольская тетрадь». А Альфие Шакирзяновой и ее фильму «Не называй меня Вася» предоставлена возможность принять участие во всероссийском образовательном форуме «Таврида». Также участникам были вручены дополнительные призы от членов экспертного совета питчинга.