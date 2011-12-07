«Обновлённая и пышная»: на Нуриевском фестивале прошла премьера «Спящей красавицы»

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках XXXIV Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева состоялась долгожданная премьера спектакля «Спящая красавица» на музыку Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. В спектакле приняли участие артисты балета, оркестра, мимического ансамбля театра, учащиеся Казанского хореографического училища, а за дирижерский пульт в этот вечер встал заслуженный артист России, народный артист Татарстана — Ренат Салаватов.

Новая «Красавица»

Премьера балета состоялась в Мариинском театре в 1890 году. Он создан по инициативе директора императорских театров Ивана Всеволожского, который пригласил для создания спектакля сразу двух гениев русского искусства — Чайковского и Петипа. Произведение сразу же стало визитной карточкой русского балета, и вот уже более 100 лет не сходит со сцены. В 20 веке начали появляется новые редакции, а одну из них предложил даже сам Рудольф Нуриев.

В этом году зрителям представлена новая версия балета, выполненная режиссёром и художественным руководителем труппы театра Владимиром Яковлевым. «С момента последней редакции прошло 18 лет, выросло целое поколение, и за это время спектакль подвергся как минимум физическому износу. Этим обусловлено решение создать новую постановку балета-феерии на нашей сцене», — рассказал режиссёр.

«Это закономерный процесс: каждое время диктует свою эстетику и свой взгляд на искусство. Я думаю, классические балеты сохраняются в статусе шедевров и остаются актуальными именно потому, что со временем постановщики вносят в действие некоторые изменения, делают спектакль более современным», — добавил он.

Два короля, две эпохи и много ручной работы

Обновление спектакля стало одним из самых масштабных и дорогостоящих за всю историю театра. Кроме того, работать пришлось в ограниченные сроки — на подготовку у труппы было всего три месяца.

По словам режиссёра, действие балета стало более цельным и непрерывным. На антракт приходится время столетнего сна Авроры: «Что вполне логично», — отметил Яковлев. Принцесса теперь засыпает в эпоху Людовика XIV, а просыпается уже при правлении Людовика XVI. На смену вычурной барочной пышности приходит лёгкая и изящная эстетика эпохи рококо.

Переход между эпохами умело отражается в специально созданных для этого балета декорациях и костюмах. «За это столетие сменяется господствующий стиль. На смену тяжелым платьям и большим парикам приходят легкие ажурные наряды с множеством мелких деталей, аккуратные парики, мушки и шлейфы», — пояснил автор художественного оформления спектакля Анатолий Нежный.

«Сегодня, используя современные ткани, мы можем создавать легкие костюмы, удобные для танца, при соблюдении исторически „правильных“ силуэтов. Прогресс позволил нам максимально бережно сохранить идеи авторов спектакля: создать настоящую сказку, искрящуюся феерию», — добавил он.

Для постановки было создано около 60 новых париков и 300 костюмов, и все они выполнены и украшены вручную. «При изготовлении костюмов мы не использовали готовые набивные ткани, а рисовали на тканевой основе оригинальные орнаменты по эскизам художника. Аппликации, тамбурная вышивка — все сделано вручную. Костюмы расшиты камнями, бисером, пайетками. Нет ничего, что можно было увидеть в магазине или в интернете, все создавалось нами самостоятельно», — рассказала художник-технолог по костюмам Елена Нецветаева.

Красотка-фея, 2 дня на дуэт и что дальше

Балет стал двухактным, но, несмотря на это, действие не сократилось, а даже немного подросло. Виной тому стало возвращение некоторых музыкальных номеров, которые были вырезаны в прежней версии – например, вернулась сцена с прялками.

Также были изменены некоторые танцевальные номера и мизансцены. Танец «Кота с Кошечкой» в исполнении Ильи Белова и Натальи Мурзиной выглядел свежо и не раз вызывал у зрителей улыбку. Не менее очаровательно смотрелись в ролях Красной Шапочки и Серого Волка Дарья Белова и Глеб Кораблёв.

С особой теплотой публика встретила фею Карабос в исполнении Олеси Пичугиной. Каждое ее появление завораживало чистотой и грациозностью движений, и сопровождалось бурными аплодисментами. Яковлев, как и в предыдущей постановке, оставил ее танцующей и сохранил прекрасный облик. В каноничной версии балета злая колдунья была маленькой сгорбленной старушенцией, роль которой обычно доставалась мужчинам и которая не имела танцевальных номеров.

«Почему фея Карабос не может быть обаятельной и привлекательной особой, пусть и олицетворяющей пороки человека? На мой взгляд, такое решение не разрушает концепцию Петипа. Феи не должны стареть, какими бы их помыслы ни были», — говорит режиссер.

Партии принцессы Авроры и принца Дезире, которые так полюбились зрителям, исполнили прима-балерина Английского национального балета Мария Кочеткова и премьер Национального Большого театра оперы и балета Белоруссии Артем Баньковский.

Артист отметил, что его роль не претерпела особых изменений в плане хореографии, но еще предстояло привыкнуть к новой сцене и партнеру.

Работа над совместными партиями велась в очень ограниченные сроки — на репетиции у артистов было всего два дня. «Очень сложно сработаться за такое короткое время, но проблем с Марией у нас не возникло. И хоть она очень требовательная как к себе, так и к партнеру, работать было приятно. Надеюсь, у нас получилось создать крепкий дуэт. Большое спасибо ей и всей труппе театра за терпение и поддержку!» — сказал танцовщик.

Также артист сравнил минскую и казанскую постановки балета. «В вашей версии спектакля мне очень понравились декорации и костюмы — все выполнено на высшем уровне. Особенно хочется выделить цветовую гамму спектакля — наряды изобилуют яркими, красочными тонами, а работа со светом их выгодно подчеркивает», — рассказал Баньковский.

Далее по курсу Нуриевского фестиваля зрителей ждут постановки спектаклей «Лебединое Озеро», «Золотая Орда», «Корсар», «Баядерка», «Спартак» и «Дон Кихот». А завершат программу гала-концерты 1 и 2 июня, на которых зрители смогу насладиться номерами как классического балета, так и современной хореографии в исполнении звезд мировой величины. Режиссёром выступит Владимир Яковлев.