Гульзада Руденко: Посещать музеи, театры, библиотеки стало модно!

- Гульзада Ракиповна, вы генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника с 2002 года. Как за эти годы изменилось отношение государства к музеям?

- Степень государственной поддержки учреждений культуры, в частности музеев-заповедников, значительно возросла. Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым активно поддерживаются мероприятия в области сохранения и популяризации богатейшего историко-культурного наследия. И это не просто слова. При поддержке государства проводятся ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, создаются новые экспозиции, межмузейные выставочные проекты, организуются мероприятия в области событийного туризма, научно-исследовательские конференции.

Кроме того, мы принимаем участие в реализации грантов в рамках федеральных целевых программ и национального проекта «Культура», благодаря чему можем на самом высоком качественном уровне проводить мероприятия международного и всероссийского масштаба.

- Как вы считаете, отношение общества к культуре за последние 20 лет изменилось?

- Изменилось, и это один из главных результатов реализации многих государственных программ в сфере культуры. Посещать музеи, театры, библиотеки стало модно! Быть волонтером и просто принимать посильное участие в деле охраны объектов культурного наследия престижно. Люди меняют свои привычки - вместо торгового центра идут всей семьей в музей, вместо пассивного пляжного отдыха чаще отправляются на познавательную экскурсионную программу по историческим местам. Многие россияне для путешествий стали выбирать не зарубежные страны, а Россию.

- Благодаря чему музею удается увеличивать поток туристов?

- Учреждения культуры стараются идти в ногу со временем, выстраивать интересный диалог с посетителями, создавать комфортную атмосферу для людей разного возраста.

Я всегда говорю о том, что каждый приехавший в Елабугу турист буквально добыт сотрудниками музея-заповедника. Мы рассказываем о туристическом потенциале города на многочисленных выставках, конференциях, круглых столах, презентациях в России и за рубежом.

- Как нормализуется жизнь музея после пандемии?

- После почти двухмесячного вынужденного перерыва мы открыли двери музеев лишь 19 мая, а наиболее активный поток туристов, примерно сравнимый с трафиком предыдущих лет, начался лишь к концу июня, с началом приема круизных теплоходов.

К большому сожалению, нам пришлось перенести на следующий год международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», Всероссийскую Спасскую ярмарку и фестиваль колокольного звона, на которых в Елабуге ежегодно собирались десятки и даже сотни тысяч людей. В сегодняшних условиях рады тому, что просто можем принимать посетителей.

- В каждом ли малом городе можно найти туристический потенциал? Как этот потенциал раскрыть?

- Не все малые города имеют богатую историю, а значит, и туристический потенциал. Однако если в городе действительно есть о чем рассказывать, что показывать, то стоит приложить все усилия, чтобы восстанавливать, сохранять, популяризировать свое культурное наследие. Безусловно, здесь важна совместная работа органов власти и представителей музейного сообщества. Сегодня, являясь советником мэра Елабуги по туризму и сохранению объектов культурного наследия, я вместе с коллективом музея-заповедника принимаю активное участие в работе Ассоциации малых туристских городов России.

Справка «КВ»

С 2008 года Елабуга входит в состав Ассоциации малых туристских городов России наряду с 12 другими российскими городами. На момент вступления в АМТГ она уже имела развитую сферу туризма, признанную на федеральном уровне.

Охранная территория Елабужского музея-заповедника почти на 500 гектарах насчитывала 184 объекта культурного наследия. В городе развивается туристическая инфраструктура с кафе, ресторанами, гостиничными комплексами. На данный момент в состав музея-заповедника входят 16 интереснейших музейно-выставочных объектов. Особенно важно, что практически в первозданном виде в Елабуге сохранена историческая часть города, где многие здания - образцы купеческой застройки второй половины XIX века.