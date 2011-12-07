Казанцев повезут на «Каравон — 2021» на специальных автобусах

Жители Казани смогут добраться до «Каравона — 2021» на специальном автобусе. Маршрут № 118 будет курсировать от остановки «Станция метро проспект Победы», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Маршрут будет действовать по следующему расписанию: 5.25, 8.25, 9.30, 14.30 и 17.30 (время отправки из Казани).

6.20, 9.20, 15.30 и 18.30 — время отправки из Никольского.

Сам праздник состоится 22 мая с 11.30 до 18.00. Подробнее о «Каравоне — 2021» можно узнать здесь.