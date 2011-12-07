Чеченский ансамбль «Нохчо» празднует 30-летний юбилей в гастролях по Татарстану

В Татарстане гастрольным туром празднует свой юбилей известный чеченский ансамбль песни и танца «Нохчо». Коллектив представит татарстанцам концертную программу «Нохчо — хранитель традиций», посвященную 70-летию со дня рождения первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТю

«Нохчо» уже показал казанской публике свои лучшие номера, среди которых вокально-хореографическая постановка «Къонаха», лирические девичьи танцы «Гургезий безам» («Лебединая песнь») и «Листопад», танцы «Нохчийн кеп», «Нохчийчоь» и «Мехкан дай», песни «Горянка», «Захало» и «Шира дийцар». также его концерты прошли в других городах республики — Мамадыше, Елабуге, Лениногорске, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нурлате и Чистополе.

Особое впечатление на зрителей произвели массовые номера, где участники ансамбля через песни и танцы представила обычаи и обряды древнейшего народа Кавказа, — например, номер боя на ножах и мечах, где солисты в доспехах показали сцены исторических битв.

Участники ансамбля также провели мастер-класс для лауреатов и победителей фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», воспитанников коллективов «Дорога из города» и «Изумрудный город».

Сегодня в Бугульме проходит последний концерт гастрольного тура ансамбля.