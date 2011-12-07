Русский Париж: история дружбы Высоцкого и Шемякина

Экспозиция рассказывает о дружбе замечательного, известного во всем мире художника Михаила Шемякина и легендарного барда, поэта, актера Владимира Высоцкого. Выставка была создана к 80-летию со дня рождения Высоцкого и 75-летнему юбилею Шемякина в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге. Казань стала вторым городом, где можно увидеть эту интересную экспозицию. Здесь представлены работы Михаила Шемякина из его легендарных серий «Чрево Парижа», «Метафизические бюсты», рисунки к песням и стихам Высоцкого, фотографии из личного архива художника. На открытии актеры Молодежного театра на Булаке Айнур Низамутдинов и Эрик Галлямов воссоздали атмосферу Парижа 1970-х, поведали историю дружбы двух великих людей, читая отрывки из книги Михаила Шемякина «Две судьбы», стихи Высоцкого. Мишка! Милый! Брат мой Мишка!Разрази нас гром!Поживем еще, братишка,По-жи-вь-ем!Po-gi-viom.Познакомились они в Париже. В 1971 году туда из Советского Союза был выслан вольнодумно настроенный, эпатажный художник Михаил Шемякин. А Владимир Высоцкий прилетал в Париж к Марине Влади. Сам Шемякин в своей книге «Две судьбы» так вспоминает это знакомство: «Наша дружба родилась действительно внезапно, но было ясно, что это - навсегда. Ангелы наши, творящие и любящие Свет, Красоту и Справедливость, узнали друг друга, а духи бесшабашности, буйного отчаянного веселья и разгула, сидящие в каждом из нас, узнали друг друга тоже. Обоих била судьба, и потому особенно хотелось прорваться и найти все-таки свет истины». Как рассказала куратор выставки, художественный руководитель Центра Шемякина Ольга Сазонова, именно Михаил Михайлович сделал первую профессиональную запись песен Высоцкого. Для этого художник специально окончил курсы звукозаписи и купил дорогостоящее звукозаписывающее оборудование. Так появилась серия пластинок на французской студии Polydor.- Мне очень нравится одна фотография, где Высоцкий и Шемякин сидят, как братья, обнявшись друг с другом. Они еще совсем молодые, и неизвестно, что будет дальше. Но уже видно, что это родство душ. Потому что для них творчество было жизненной потребностью, а не способом зарабатывания денег. Что бы не происходило в их жизни, они оставались верны себе. Ощущение внутренней свободы, ярко выраженное стремление в любой ситуации иметь право высказать свое мнение - вот доминанта их творчества, - отметила в своем выступлении министр культуры РТ Ирада Аюпова. В церемонии открытия выставки также приняли участие начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, другие высокие гости.