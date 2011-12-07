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До 1 июня продолжится прием заявок на XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино

Традиционно особый интерес у зрителей и участников фестиваля вызывают картины «Национальной программы».

В этой номинации представлены картины, созданные татарстанскими кинематографистами. В «Национальной программе» нет ограничений по жанрам и по продолжительности фильмов. 

По информации пресс-службы кинофестиваля, на участие в «Национальной программе» на данный момент зарегистрировано 16 заявок - это и полнометражные игровые, документальные фильмы, и короткий метр, и анимация, и два телевизионных фильма.

Как отметила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова, победители «Национальной программы», в отличие от лауреатов других номинаций, будут награждены денежными призами. Это делается, чтобы поддержать татарстанских кинематографистов.

Напомним, в этом году XVI Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 9 сентября.

КВ
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