До 1 июня продолжится прием заявок на XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино

В этой номинации представлены картины, созданные татарстанскими кинематографистами. В «Национальной программе» нет ограничений по жанрам и по продолжительности фильмов.

По информации пресс-службы кинофестиваля, на участие в «Национальной программе» на данный момент зарегистрировано 16 заявок - это и полнометражные игровые, документальные фильмы, и короткий метр, и анимация, и два телевизионных фильма.

Как отметила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова, победители «Национальной программы», в отличие от лауреатов других номинаций, будут награждены денежными призами. Это делается, чтобы поддержать татарстанских кинематографистов.

Напомним, в этом году XVI Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 9 сентября.