Робот-экскурсовод Апуш проведет экскурсию на трех языках

Мы побывали в Литературном музее Габдуллы Тукая. Экскурсии здесь проводятся только по предварительным заявкам, только для небольших групп — до 5 человек. Обязательное условие — соблюдение правил безопасности: у каждого гостя на лице должна быть защитная маска, на руках — перчатки, между посетителями социальная дистанция 1,5 метра. При входе в музей каждый обрабатывает руки дезинфицирующим средством.

«В период самоизоляции наши сотрудники продолжали научную работу. Музейная деятельность была переведена в онлайн-режим. Это очень удобно для тех, кто живет далеко от Казани. Таким образом расширилась география наших посетителей. К тому же виртуальные экскурсии дают нам возможность более подробно рассказать о каждом экспонате», — отметила заведующая музеем Гузель Тухватова.

Музей был открыт 11 июня 1986 года. А в 2017–2018 годах в здании провели ремонтно-реставрационные работы и организовали новую экспозицию.

Здесь находятся настоящие раритеты, мемориальные вещи Тукая: фаянсовая шкатулка, плетеная дорожная корзина, полотенце, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, чернильница, тюбетейка.

Удивительные истории могут поведать личные вещи современников Тукая, с которыми поэт дружил, общался. Например, представленная в экспозиции музея тетрадь писателя Фатиха Амирхана. Она датирована 1911 годом. На ее обложке — портрет Тукая. Внутри — рукопись продолжения повести Амирхана «Хаят», которая многие годы считалась утерянной.

После реконструкции музея здесь появился современный «Тукай-центр». Это одновременно и библиотека, и музейный зал, где есть возможность познакомиться с произведениями Тукая, изданными в разных странах и переведенными на разные языки мира. Здесь можно взять в руки и почитать книги Тукая, хранившиеся в домашних библиотеках татарстанцев. Эти издания были подарены музею их владельцами. Вот, например, экземпляр 1-го тома академического издания Г.Тукая 1943 года. Много лет назад его передал музею поэт-фронтовик Мухаммед Садри. Мухаммед Хабибуллович вспоминал, что в перерывах между боями читал стихи Тукая. Вместе с этой книгой он дошел до Берлина. А еще в музее представлены почти все прижизненные издания Тукая. Их было 33.

В зале лауреатов Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая собраны материалы о лауреатах престижной награды с 1958 года — момента учреждения премии.

В другом зале воссоздана обстановка гостеприимного литературного салона начала XX века. Именно в таком просторном светлом зале за большим столом проходили встречи творческой молодежи.

На первом этаже музея появился детский центр. Там ребята могут играть, рисовать, петь, танцевать и даже снимать настоящие мультфильмы в компании героев сказок Тукая.

В музее проходят и выставки. Например, сейчас работает выставка, посвященная сборнику Г.Тукая, для которого поэт лично отбирал свои стихи. В этой книге были впервые опубликованы фотографии тукаевских мест Заказанья, сделанные фотографом Кывамом Зульфакаровым. Здесь же в качестве предисловия — первая научная статья о жизни и творчестве Тукая, ее автор Джамал Валиди. Тукай этой книги не увидел, потому что она вышла в 1914 году, уже после его смерти.

Сотрудники музея проводят необычные экскурсии с интересными людьми (во время самоизоляции в видеоформате). Получаются любопытные, поучительные истории. Например, представители Министерства лесного хозяйства РТ рассказали о Шурале как о защитнике леса. А для представителей организации по охране труда Шурале, прищемивший пальцы в расщелине бревна, пострадал из-за несоблюдения элементарных правил безопасности труда. То есть в знакомых всем сказках каждый находит какой-то неожиданный поворот.

Надо сказать, что после долгого перерыва в работе встречи с гостями ждут не только работники музея Тукая, но и робот-экскурсовод по имени Апуш. Так звали Габдуллу Тукая в детстве. Апуш — первый и пока единственный в республике робот-гид. Он может проводить экскурсии по музейной экспозиции на трех языках: татарском, русском и английском. Апуш дружелюбен, вежлив, обладает чувством юмора и постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.