Сила рода объединяет и поддерживает семьи

Три казанские семьи приняли участие в празднике родословной в этом году. Семьи Байрамовых, Алексеевых — Волковых и Газизяновых на суд жюри и зрителей представили оригинально оформленные генеалогические древа своих родов, а также угощения, рецепты которых передаются в их семьях из поколения в поколение. А также каждая семья показала на сцене свою визитную карточку «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».

Семья Байрамовых стала изучать свою родословную недавно. Главной движущей силой этого процесса стал представитель младшего поколения — Искандер, ученик казанской школы № 39. Благодаря его стараниям была составлена родословная, уходящая в глубь веков на 14 поколений. Кропотливая работа длилась год. По архивным документам, самый ранний их предок, который установлен на данный момент, Кильдем, родился в 1600 году.

— Наши дети — наследники четырех родов: из Сибири, Урала и Татарстана. Мой папа — известный татарский поэт, прозаик Нур Ахмадиев, родом из деревни Асеево Азнакаевского района. Мама — из Сибири. Там они познакомились во время экспедиции татарстанских литераторов, — рассказала Ляйля Байрамова. — Благодаря работе над родословной мы узнали и познакомились с родственниками из Сибири, Урала. Наши четыре рода объединились. И эта сила рода поддерживает всех нас.

— Главная задача конкурса — сохранение семейных традиций, укрепление семейных связей, преемственности поколений. Замечательно, что люди интересуются своей родословной, историей своих предков. Это объединяет семью, делает ее крепче, дружнее, — отметила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

По решению жюри победителем казанского зонального тура конкурса стала семья Газизяновых. Именно эта семья с татарскими и башкирскими корнями будет представлять Казань в финале конкурса.

Напомним, зональные этапы конкурса «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» уже прошли в Альметьевске, Актаныше. Вчера эстафету Казани подхватила Высокая Гора, завтра этап пройдет в Рыбной Слободе, 25 сентября — в Апастово.

Финал предполагается провести в ноябре, в День матери, на сцене театра им. Г.Камала. Победители и лауреаты конкурса получат денежные призы.