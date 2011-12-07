О роли бомбардировщика По-2 в истории моды

В Национальном музее РТ имеется богатая коллекция национального костюма народов Поволжья. Женские костюмы историку моду представили сотрудницы музея.

— Великолепно! Какие красивые девушки! Какие роскошные костюмы! — гость не скрывал эмоций и даже попросил сделать фото на память с красавицами.

Александр Александрович с интересом слушал гида, фотографировал заинтересовавшие его экспонаты, но и сам оказался отличным экскурсоводом, которого можно слушать бесконечно. Например, у витрины «Лавка Гостиного двора» с образцами вышивки канителью историк моды рассказал, что основатель МХАТа Константин Сергеевич Станиславский был владельцем одного из самых процветающих предприятий дореволюционной России — золотоканительной фабрики. Там вырабатывалась тончайшая золотая нить, из которой ткалась парча. И легендарный МХАТ Станиславский создавал во многом на деньги от продажи канители.

В воссозданном интерьере типичной комнаты в коммунальной квартире с общим коридором Александр Васильев поведал свою историю:

— Я не жил в коммуналке, мои родители жили. Да, все так и было… Эта комнатка еще просторная, были меньше, и там всего на нескольких квадратных метрах жили целыми семьями.

В интерьере комнаты 70-х годов прошлого века тоже все узнаваемо: черно-белый телевизор, кресла, торшер, стенка — это была мечта каждого советского человека! На трюмо — непременные флакончики от духов. От духов там уже ничего не осталось, даже аромат испарился, а флакончики все равно хранили…

Хорошо помню, когда в СССР появилась кола в жестяных банках, алкогольные напитки в бутылках с яркими этикетками, иностранные сигареты. Это было необычно, и иметь такое считалось особым шиком. Поэтому люди эту тару не выкидывали, а коллекционировали — выставляли в сервантах, на кухонных полках…

Один из самых заметных экспонатов Национального музея РТ — бомбардировщик времен Великой Отечественной войны По-2. У самолета Александр Васильев рассказал удивительную историю, как из ветровых стекол боевой машины делали женские украшения. Стекла на этих самолетах из органического стекла. В то время это был новый материал. Если самолет сбивали, то осколки стекла собирали и делали из них сережки, броши, кулоны, другие украшения. А в роли ювелиров и художников чаще всего выступали зубные врачи. Они при помощи своих инструментов обрабатывали кусочки оргстекла, рисовали на них цветочки, волны, кораблики или какие-нибудь другие орнаменты, крепили на булавку — и украшение готово. Девочки всегда оставались девочками! Даже в военное время им хотелось быть красивыми.

У витрин, где представлены сценические костюмы известных татарстанских артистов разных эпох, Александр Васильев поделился еще одной историей:

— Татарстан — хороший пример, как надо бережно и уважительно относиться к своей истории, культуре. Видно, с какой любовью в музее хранится каждый экспонат. Так, к сожалению, происходит не везде. Например, в Саратове есть старинный театр оперы и балета. В его огромной костюмерной хранились сценические костюмы Императорского Большого театра еще XIX века. Они были переданы саратовскому театру после революции. Там есть полная информация о каждом костюме: дата производства, название спектакля, фамилия актера, для которого он был сшит. Мне из Саратова сообщили: «Историческую костюмерную ликвидируют, все костюмы — на помойку!». Я ответил: «Девочки, спасаем костюмы! Быстро их в машину, забираем домой!». Спасли 56 костюмов. Несколько из них уже отдали на реставрацию. Так же от старых сценических костюмов избавились Ленинградский мюзик-холл, «Мосфильм». Для них это старье, которое незачем хранить.

Александру Васильеву так понравились экспозиция Национального музея РТ, профессионализм и гостеприимство его сотрудников, что, вполне возможно, он представит здесь выставку исторических костюмов из своей богатейшей коллекции.

Справка «КВ»

Александр Васильев - известнейший историк моды, автор множества статей и книг, педагог, декоратор интерьеров, сценограф, знаток и коллекционер антиквариата. В его уникальной коллекции более 65 тысяч исторических костюмов и аксессуаров. Преподает историю костюма и моды на четырех языках по всему миру.

8 мая 2018 года открыл Первый виртуальный музей моды и стиля. В настоящее время этот музей располагает несколькими тематическими выставками, созданными на основе коллекции Александра Васильева. Выставки рассказывают о четырех веках мировой моды.